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Задержан племянник президента Кыргызстана

Улан Жапаров, племянник Садыра Жапарова, задержан ГКНБ и решением суда заключен под стражу. Его подозревают в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kg.

Источник: Getty Images

Как сообщает издание, известно, что на этот раз Жапарова задержал ГКНБ.

По имеющимся у источника сведениям, он обещал должность полномочного представителя президента КР в одной из областей и получил за это вознаграждение более 100 тысяч долларов. Однако обещанного так и не выполнил, пишут авторы.

В Первомайском райсуде Бишкека представителям издания сообщили, что постановлением суда от 21 июня ходатайство следователя ГУ ГКНБ по Бишкеку удовлетворено. В отношении Улана Жапарова применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа.