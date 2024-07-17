Задержан племянник президента Кыргызстана

Как сообщает издание, известно, что на этот раз Жапарова задержал ГКНБ.
По имеющимся у источника сведениям, он обещал должность полномочного представителя президента КР в одной из областей и получил за это вознаграждение более 100 тысяч долларов. Однако обещанного так и не выполнил, пишут авторы.
В Первомайском райсуде Бишкека представителям издания сообщили, что постановлением суда от 21 июня ходатайство следователя ГУ ГКНБ по Бишкеку удовлетворено. В отношении Улана Жапарова применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа.