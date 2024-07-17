Стали известны результаты первой в истории пересдачи ЕГЭ в Крыму

«По итогам из 1859 результатов минимальный порог преодолели, то есть улучшили свои результаты 1145 человек. Результаты 717 человек остались без изменений», — говорится в сообщении.
Всего для участия в дополнительных днях пересдачи ЕГЭ в Республике Крым зарегистрировалось 2001 человек, из них пришли на экзамен 1862 абитуриента. Трое из них досрочно завершили экзамен по состоянию здоровья.
Крымские выпускники изъявили желание пересдать обществознание, базовую математику, информатику, русский язык и литературу. Результаты им должны быть озвучены не позднее 17 июля, чтобы поступающие успели до 25 июля подать документы в высшие и средние учебные заведения.
В начале июня в Государственную Думу России был внесен законопроект об отмене ЕГЭ. Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации.