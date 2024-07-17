Митрополит назвал обвинения в домогательствах попыткой «состричь деньги»

«Внедрив своего сына ко мне, она надеялась сама внедриться и прожить остаток дней за мой счет. А когда поняла, что это не выйдет, разработала план, как “состричь” с меня большую сумму преступным путем. И началось вымогательство. При этом она была категорически против того, чтобы какие бы то ни было деньги перечислялись на его счет. Даже ежемесячное пособие. Финансовая независимость могла бы дать ему и психологическую независимость от нее, а этого никак нельзя было допустить. 20 января она прислала мне реквизиты своего банковского счета в надежде на то, что сумма придет в ближайшие дни», — говорит митрополит.