Ливни и грозы накроют Петербург 18 июля

Жителей и гостей города на Неве предупредили об ухудшении погоды завтра, 18 июля. В предстоящий четверг не стоит забывать зонты или дождевики. О подробностях сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
— По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 18 июля в Северной столице местами ожидаются ливни и грозы, — рассказали спасатели.
При этом синоптик Михаил Леус со ссылкой на «Метеовести» ранее сообщил в своем Telegram-канале, что завтра в город придут кратковременные дожди, а столбик термометра покажет до +24 градусов.
Сегодня, 17 июля, в Петербурге очень жаркий день. Температура воздуха прогреется до +29 градусов, в соседнем регионе — Ленинградской области — до +30 градусов. Ветер подует юго-восточный, его порывы могут достигать до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать. Оно составит до 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Напомним, безопасно спастись от жары в водоемах в черте города практически не получится — Роспотребнадзор признал пригодным для купания только одно Среднее Суздальское озеро.