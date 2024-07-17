Ливни и грозы накроют Петербург 18 июля

Сегодня, 17 июля, в Петербурге очень жаркий день. Температура воздуха прогреется до +29 градусов, в соседнем регионе — Ленинградской области — до +30 градусов. Ветер подует юго-восточный, его порывы могут достигать до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать. Оно составит до 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.