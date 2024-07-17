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В Пермском крае 18 июля ожидают ливни и грозы

Краевое МЧС рекомендует жителям региона быть внимательными и осторожными.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 79% 756 мм рт. ст. +28°

МЧС по Пермскому краю предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях 18 июля. В отдельных частях региона синоптики прогнозируют сильный дождь, ливни и грозы.

Краевое ведомство рекомендует жителям региона быть внимательными и осторожными. Во время грозы надо воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство, укрыться в помещении.

Если непогода застала на улице, то не надо прятаться под высокими деревьями. Находясь дома необходимо отключить питание электрических приборов, закрыть форточки в окнах.

Водителям транспорта в краевом ведомстве рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

О большой вероятности локальных ливней и гроз в четверг, 18 июля, сообщили в ГИС центре ПГНИУ. Их ожидают в южной части Прикамья — Чайковском, Чернушке, Куеде. Температура воздуха в ночью составит +13…+18 градусов, днем в пределах +23…+28 градусов.

Вероятность дождей и гроз возрастет в предстоящие выходные, 20 и 21 июля. При этом сохранится умеренное тепло до +28 градусов.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» (со стационарного телефона), «101» и «112» (с мобильного телефона, вызов бесплатный).