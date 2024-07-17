В Пермском крае 18 июля ожидают ливни и грозы

МЧС по Пермскому краю предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях 18 июля. В отдельных частях региона синоптики прогнозируют сильный дождь, ливни и грозы.
Краевое ведомство рекомендует жителям региона быть внимательными и осторожными. Во время грозы надо воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство, укрыться в помещении.
Если непогода застала на улице, то не надо прятаться под высокими деревьями. Находясь дома необходимо отключить питание электрических приборов, закрыть форточки в окнах.
Водителям транспорта в краевом ведомстве рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.
О большой вероятности локальных ливней и гроз в четверг, 18 июля, сообщили в ГИС центре ПГНИУ. Их ожидают в южной части Прикамья — Чайковском, Чернушке, Куеде. Температура воздуха в ночью составит +13…+18 градусов, днем в пределах +23…+28 градусов.
Вероятность дождей и гроз возрастет в предстоящие выходные, 20 и 21 июля. При этом сохранится умеренное тепло до +28 градусов.
Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» (со стационарного телефона), «101» и «112» (с мобильного телефона, вызов бесплатный).