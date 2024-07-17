Проезд к парому на Ольхон на Байкале перекрыли живым щитом

«Разворачивайся! Здесь ты не проедешь!» «Вставай вон туда. Нечего тут крутиться!» «Сама рот закрой!» — в очереди к парому на остров Ольхон на Байкале в последние дни жарко, и дело не в июльском солнце. Люди, пртехавшие со всей страны, часами стоят в очереди, чтобы попасть к заветному месту отдыха, а тех, кто пытается объехать общую колонну, прикинувшись жителем острова, не пускают — взявшись за руки, преграждают проезд «живой цепью». Несколько раз едва не дошло до драки. Подробности в материале irk.aif.ru.