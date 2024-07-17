Проезд к парому на Ольхон на Байкале перекрыли живым щитом

«Разворачивайся! Здесь ты не проедешь!» «Вставай вон туда. Нечего тут крутиться!» «Сама рот закрой!» — в очереди к парому на остров Ольхон на Байкале в последние дни жарко, и дело не в июльском солнце. Люди, пртехавшие со всей страны, часами стоят в очереди, чтобы попасть к заветному месту отдыха, а тех, кто пытается объехать общую колонну, прикинувшись жителем острова, не пускают — взявшись за руки, преграждают проезд «живой цепью». Несколько раз едва не дошло до драки. Подробности в материале irk.aif.ru.
Грудью на капот.
Ольхон — одно из самых популярных направлений у приезжающих в Иркутскую область туристов. В летний сезон сюда всегда было тяжело попасть. Провести несколько часов в пробке — обычное дело. Но в июле 2024 года ситуация стала ещё напряжённее.
Причина — благие, казалось бы, начинания: на Ольхоне наконец начали асфальтировать дороги. Но для туристов, ожидающих переправы, это означает, что через «бутылочное горлышко» парома теперь идут ещё и грузовики с асфальтом.
Наша коллега из Красноярска, редактор сайта krsk.aif.ru Татьяна Бахтигозина, поехав отдыхать на Ольхон, 17 июля попала в самую горячую точку.
«Сначала на паром заезжают грузовозы, для них есть отдельная выделенная полоса, — рассказывает она. — И только потом пускают штук пять легковых автомобилей, а в очереди их 150−200. Я общалась с людьми, которые вчера не смогли попасть на остров и ночевали на материке, с теми, кто по 10 часов в ожидании провёл. Нам самим удалось попасть на паром лишь спустя 8 часов».
Вместе с грузовиками мимо стоящих часами на солнце людей по выделенной полосе пытаются проскочить и легковушки. Причём не местные жители, которых на остров всегда пропускали вне очереди, а просто водители из тех что понаглее. Вот на их-то пути и встали, взявшись за руки, рассерженные женщины из числа туристов.
«Мы с такими “воевали”. Некоторые машины ехали прямо на толпу. Не обязательно специально, просто тут хаос, — рассказывает Татьяна. — Регулировщики на пароме говорят: “Мы ни за что не отвечаем”. При этом, хотя сама я этого не видела, но говорят, что некоторым из тех, кто пытался прорваться без очереди изначально регулировщики предлагали проехать за деньги — 2, 5 тысячи рублей с машины».
В соцсетях тоже бурно обсуждают транспортный коллапс:
«Обидно, что в левый ряд встают все подряд, кто понаглее, а не только местные жители, которые по местным правилам пользуются приоритетом», — негодует Марина.
«Есть ощущение, что по левой полосе едут не местные, масса номеров из других регионов, — делится наблюдениями Анна. — А мы, например, с семи утра как стояли, так и стоим».
Просим отнестись с пониманием.
«Обитатели» пробки вызвали ГАИ, но делу это не помогло.
«Полицейские тоже говорят, что не отвечают за очерёдность проезда и не могут ничего сделать. Спрашивают: “Зачем вы вообще сюда едете?” Тем временем некоторые наглые едут прямо через бордюры», — возмущается Татьяна Бахтигозина.
В ГУ МВД по Иркутской области пояснили корреспонденту «АиФ-Иркутск», что определять, кому за кем въезжать на паром, действительно не входит в полномочия дорожной инспекции.
«Полицейские могут обеспечивать возле парома общественный порядок. Но регулировать очерёдность проезда должны те, кто организовал ремонт дороги — министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. По аналогии с тем, как при дорожных работах регулировщика выставляют сами строители. Сортировать автомобилистов на жителей острова и туристов сотрудники ГАИ тоже не могут: для этого нужно смотреть прописку, но дорожный инспектор имеет право проверять только документы, касающиеся транспортного средства: водительские права, страховку и так далее», — отвечают в пресс-службе ведомства.
При этом в МВД подтвердили, что проблема с переправой на Ольхон существует уже несколько лет, урегулировать её, по мнению правоохранительных органов, должны районные власти.
Ситуацию также прокомментировал иркутский губернатор Игорь Кобзев.
«Ещё раз прошу с пониманием и терпением относиться к дорожной технике, у которой есть приоритет при погрузке на паром. Ремонтировать дороги крайне необходимо, этим мы улучшим качество жизни не только местных жителей, но и всех, кто любит отдыхать на Ольхоне», — написал он в своём телеграм-канале.
В этом году на острове приведут в порядок три участка: отрезок дороги Баяндай — Еланцы — Хужир со 159 по 161 км, подъезд к поселку Хужир и дорогу из Хужира в Харанцы. Дорожные работы на Ольхоне только начинаются и продолжатся в будущем году. Так что провести несколько часов, прежде чем попасть на заветный остров, вероятно, придётся ещё не одной тысяче туристов.