В Самаре из-за футбольного матча 20 июля запустят дополнительный транспорт

В Самаре в субботу, 20 июля, в 18:30 на стадионе «Солидарность Арена» сыграют «Крылья Советов» и «Зенит». В день первого матча нового сезона Российской Премьер-лиги в областной столице усилят работу общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Из-за ремонта трамвайных путей на улице Ново-Садовой изменены некоторые маршруты. Трамваи №№ 11, 22, 24 и 25 будут следовать от Барбошиной поляны. До ТЦ «Апельсин» можно будет доехать на трамвае № 5, а до Барбошиной поляны — на бесплатных автобусах от «Апельсина» до улицы Ташкентской.
В день матча трамвай № 11 поедет до стадиона «Солидарность Арена». Для маломобильных пассажиров на маршрут № 22 будет подан низкопольный трамвай. После матча они будут ждать болельщиков на остановке у стадиона.
Власти усилят и работу автобусов. После матча к остановке «Улица Алма-Атинская» направят автобусы №№ 1, 34, 41 и 67, которые едут в сторону проспекта Кирова. На остановку «Улица Дальняя» подадут дополнительные автобусы №№ 1 и 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.
Городская администрация также сообщила, что автомобильные дороги рядом со стадионом перекрывать не планируют.