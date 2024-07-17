В Самаре из-за футбольного матча 20 июля запустят дополнительный транспорт

Из-за ремонта трамвайных путей на улице Ново-Садовой изменены некоторые маршруты. Трамваи №№ 11, 22, 24 и 25 будут следовать от Барбошиной поляны. До ТЦ «Апельсин» можно будет доехать на трамвае № 5, а до Барбошиной поляны — на бесплатных автобусах от «Апельсина» до улицы Ташкентской.