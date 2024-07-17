Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре из-за футбольного матча 20 июля запустят дополнительный транспорт

В день матча «Крыльев Советов» с «Зенитом» в Самаре усилят работу автобусов и трамваев.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре в субботу, 20 июля, в 18:30 на стадионе «Солидарность Арена» сыграют «Крылья Советов» и «Зенит». В день первого матча нового сезона Российской Премьер-лиги в областной столице усилят работу общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Из-за ремонта трамвайных путей на улице Ново-Садовой изменены некоторые маршруты. Трамваи №№ 11, 22, 24 и 25 будут следовать от Барбошиной поляны. До ТЦ «Апельсин» можно будет доехать на трамвае № 5, а до Барбошиной поляны — на бесплатных автобусах от «Апельсина» до улицы Ташкентской.

В день матча трамвай № 11 поедет до стадиона «Солидарность Арена». Для маломобильных пассажиров на маршрут № 22 будет подан низкопольный трамвай. После матча они будут ждать болельщиков на остановке у стадиона.

Власти усилят и работу автобусов. После матча к остановке «Улица Алма-Атинская» направят автобусы №№ 1, 34, 41 и 67, которые едут в сторону проспекта Кирова. На остановку «Улица Дальняя» подадут дополнительные автобусы №№ 1 и 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Городская администрация также сообщила, что автомобильные дороги рядом со стадионом перекрывать не планируют.