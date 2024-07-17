Литва перестанет пропускать в ЕС автомобили с белорусскими номерами с 18 июля

Легковые автомобили с белорусскими номерами, находящиеся на территории Евросоюза, в том числе в Литве, должны покинуть его к 18 января 2025 года. «До этой даты автомобили с белорусскими номерами могут участвовать в движении по территории Литвы, а также ввозиться и регистрироваться в Литве», — уточнили в таможне.