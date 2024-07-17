Литва перестанет пропускать в ЕС автомобили с белорусскими номерами с 18 июля

«Запрет на въезд на территорию ЕС распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства их владельца или водителя», — говорится в сообщении.
Таможня ссылается на постановление № 765/2006, которым введены санкционные ограничения на импорт.
При этом предусматривается, что до 16 августа разрешен ввоз на территорию Литвы легкового автомобиля, не предназначенного для продажи, принадлежащего гражданину Беларуси, который имеет действующую визу, ВНЖ или ПМЖ, и управляет этим авто. Это исключение не распространяется на автомобили, принадлежащие юридическим лицам или используемые в коммерческих целях.
Легковые автомобили с белорусскими номерами, находящиеся на территории Евросоюза, в том числе в Литве, должны покинуть его к 18 января 2025 года. «До этой даты автомобили с белорусскими номерами могут участвовать в движении по территории Литвы, а также ввозиться и регистрироваться в Литве», — уточнили в таможне.
После 18 января 2025 года автомобили, зарегистрированные в Беларуси, не смогут находиться на территории Литвы.
Лица, управляющие автомобилями с белорусскими номерами после этих сроков, будут считаться нарушителями законодательства. Им грозит штраф и конфискация машины.
Запрет не распространяется на въезд на территорию ЕС, а также Литвы автомобилей с дипломатическими номерами.