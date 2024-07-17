Рекордная миграция из Молдовы, которую власти не могут остановить: Блок «Победа» предлагает решение этой проблемы

— У нас рекордная миграция из Молдовы, Майя Санду и PAS не могут остановить этот процесс, им нечего предложить людям, чтобы они оставались жить на Родине. Не было сделано абсолютно ничего, не принято никаких законодательных рамок, не создано условий, чтобы люди возвращались в Молдову, — заявил депутат Василий Боля, представляющий блок «Победа».
Блок «Победа» знает, как можно эту проблему решить.
— Предлагаем законопроект по возвращению наших сограждан в Молдову. В Молдове меньше 800 тысяч трудоспособного населения. Когда PAS пришла к власти, было более 1 миллиона, — заявила депутат парламента Регина Апостолова, представляющая блок «Победа», рассказав о новом законопроекте оппозиции.
Проект, в частности, предусматривает покрытие государством 50% зарплаты в первый год и на 30% во второй год.