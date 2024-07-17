Рекордная миграция из Молдовы, которую власти не могут остановить: Блок «Победа» предлагает решение этой проблемы

— У нас рекордная миграция из Молдовы, Майя Санду и PAS не могут остановить этот процесс, им нечего предложить людям, чтобы они оставались жить на Родине. Не было сделано абсолютно ничего, не принято никаких законодательных рамок, не создано условий, чтобы люди возвращались в Молдову, — заявил депутат Василий Боля, представляющий блок «Победа».