Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улицах Аэродромной и Охтинской в Самаре отремонтируют тротуары в 2024 году

За счет дополнительных средств в Самаре отремонтируют 49 тротуаров.

Источник: Комсомольская правда

В разгаре — сезон дорожного ремонта. В Самаре ремонтируют различные улицы, например, улицу Георгия Димитрова и улицу Казачью в Волгаре. Но не только дороги ждет обновление: ремонтировать будут и тротуары.

— В этом году предусмотрен ремонт тротуаров по улице Аэродромной от улицы Авроры до сквера Энтузиастов и от ООТ «Парк Победы» до дома № 118 по улице Аэродромной, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Также тротуар отремонтируют на улице Охтинской — на участке между домом № 50 и улицей Воздушного флота. Кроме того, Самаре выделили дополнительные средства на дорожный ремонт, за счет этого в порядок приведут 49 тротуаров.

строительство