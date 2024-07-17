На улицах Аэродромной и Охтинской в Самаре отремонтируют тротуары в 2024 году

В разгаре — сезон дорожного ремонта. В Самаре ремонтируют различные улицы, например, улицу Георгия Димитрова и улицу Казачью в Волгаре. Но не только дороги ждет обновление: ремонтировать будут и тротуары.
— В этом году предусмотрен ремонт тротуаров по улице Аэродромной от улицы Авроры до сквера Энтузиастов и от ООТ «Парк Победы» до дома № 118 по улице Аэродромной, — сообщает пресс-служба городской администрации.
Также тротуар отремонтируют на улице Охтинской — на участке между домом № 50 и улицей Воздушного флота. Кроме того, Самаре выделили дополнительные средства на дорожный ремонт, за счет этого в порядок приведут 49 тротуаров.