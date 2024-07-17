Депутаты Заксобрания Иркутской области проверили студенческие общежития

По данным Минобра, в настоящий момент требуется около 2 млрд рублей на все необходимые ремонты в зданиях учебных корпусов и общежитий техникумов и колледжей. В 2023 году были профинансированы ремонты в 25 учреждениях, а в этом — в 32. Очень помогает участие в федеральной программе «Профессионалитет». Благодаря активному участию в ней, удалось привлечь около 1 млрд рублей из федерального бюджета и 600 млн рублей — из средств работодателей. Уже работает 13 кластеров, готовятся к запуску еще 6. Однако потребность все еще достаточно велика.