Депутаты Заксобрания Иркутской области проверили студенческие общежития

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников вместе с вице-спикером Кузьмой Алдаровым побывали в нескольких заведениях средне-профессионального образования региона. Цель поездки — проверить ход ремонта и строительства студенческих общежитий.
Парламентарии посмотрели общежитие Усть-Ордынского аграрного техникума, где проводится капитальный ремонт — впервые с момента постройки в 1961 году. Кроме того, в Усть-Орде строится общежитие медицинского колледжа — подрядчик в установленные сроки не укладывается, однако работа в этом направлении ведется. В Иркутске депутаты осмотрели общежитие Иркутского колледжа архитектуры и строительства, где также проведен ремонт в комнатах, куплена новая мебель.
На итоговом совещании представители областного парламента обсудили текущие вопросы развития инфраструктуры учреждений СПО с заместителем министра образования региона Еленой Апанович и начальник управления лицензирования контроля качества и ресурсного обеспечения регионального министерства здравоохранения Анной Ильиной.
По данным Минобра, в настоящий момент требуется около 2 млрд рублей на все необходимые ремонты в зданиях учебных корпусов и общежитий техникумов и колледжей. В 2023 году были профинансированы ремонты в 25 учреждениях, а в этом — в 32. Очень помогает участие в федеральной программе «Профессионалитет». Благодаря активному участию в ней, удалось привлечь около 1 млрд рублей из федерального бюджета и 600 млн рублей — из средств работодателей. Уже работает 13 кластеров, готовятся к запуску еще 6. Однако потребность все еще достаточно велика.
Региональный Минздрав курирует ремонты в медицинских образовательных организациях. Так, в ближайшие годы планируется капитальный ремонт Тайшетского медицинского техникума, колледжей в Саянске и Черемхово. В Ангарске для медицинского колледжа определено новое здание, которое также будет отремонтировано.
— По инициативе депутатов Законодательного Собрания в Иркутской области заработала концепция развития среднего профессионального образования, которая включает, в том числе капитальные ремонты учебных корпусов и общежитий учреждений СПО, — отметил спикер областного парламента Александр Ведерников. — Сегодня это как никогда актуально, поскольку именно учреждения СПО готовят специалистов для таких промышленности, сельского хозяйства, строительства и социальной сферы, в том числе и медицины.
Благодаря поправкам, внесенным депутатами в трехлетний региональный бюджет, финансирование сферы СПО увеличено в три раза до 1,5 миллиарда рублей. И рамках парламентского контроля будет уделено особое внимание созданию комфортных условий для учащихся.
Как ранее писал KP.RU, члены Совета Федерации одобрили закон, предусматривающий создание особых банковских продуктов для граждан с низкими доходами — социального банковского счета и социального банковского вклада.