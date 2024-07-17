График школьных каникул утвердили в Казахстане

Министерство просвещения утвердило сроки начала и завершения 2024−2025 учебного года, а также сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования.
Учебный год пройдет с 1 сентября 2024 по 25 мая 2025 года включительно.
Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1−11 (12) классах:
1 четверть — восемь учебных недель, осенние каникулы — семь календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);
2 четверть — восемь учебных недель, зимние каникулы — 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);
3 четверть — 10 учебных недель, весенние каникулы — 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно);
в 1 классах дополнительные каникулы — семь календарных дней (с 10 по 16 февраля 2025 года включительно);
4 четверть — восемь учебных недель.
Сроки итоговой аттестации пройдут:
для обучающихся 9 (10) классов итоговые выпускные экзамены — с 29 мая по 9 июня 2025 года;
для обучающихся 11 (12) классов государственные выпускные экзамены — с 30 мая по 13 июня 2025 года.
для обучающихся 9 (10) классов:
1) письменный экзамен по математике (алгебре) — 29 мая 2025 года;
2) письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла — письменной работы (статья, рассказ, эссе) — — 2 июня 2025 года;
3) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) — 5 июня 2025 года;
4) письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения — 10 июня 2025 года;
для обучающихся 11 (12) классов:
1) устный экзамен по истории Казахстана — 30 мая 2025 года;
2) письменный экзамен по алгебре и началам анализа — 3 июня 2025 года;
3) письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) — 6 июня 2025 года;
4) письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) — 12 июня 2025 года;
5) письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения — 13 июня 2025 года.