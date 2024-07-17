Минлесхоз призывает воздержаться от посещения лесов в ближайшие недели

Алексей Бойко призвал граждан в ближайшие две-три недели воздержаться от посещения леса. «Во-первых, это опасно. В данный момент ведется разработка буреломов и ветровалов. Кроны деревьев могут висеть и в любой момент упасть в лучшем случае под ноги. Сейчас лес — это зона повышенной опасности. В частности, хотелось бы попросить грибников пока не заходить в лес. Они ведь не смотрят вверх, а собирают дары природы внизу», — пояснил он.
Кроме того, из-за теплых потоков воздуха, которые идут из Африки, температура этим летом местами могла достигать 37 градусов. «Из-за высокой температуры лес очень сильно прогревается, а дерево — это очень горючий материал. Любая искра, любое неправильное поведение с огнем может привести к непоправимым последствиям, за которыми, естественно, будет следовать как административная ответственность, так и уголовная», — подчеркнул специалист.