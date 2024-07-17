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Адскую сорокоградусную жару обещают волгоградцам 18 июля

В Волгоградской области сохранится аномальная жара +41.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 79% 755 мм рт. ст. +28°
Источник: Комсомольская правда

Жителей Волгоградской области продолжит мучить аномальная жара выше сорока градусов. Накануне МЧС предупредило волгоградцев об экстремальной температуре. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, 18 июля стоит меньше находиться на улице из-за пекла.

В области не будет осадков, в эти дни сохранится засуха. Порывы северо-восточного ветра достигнут 5−10 метров в секунду. Ночью синоптики обещают +18…+23º, днём +33…+38º (в отдельных районах +40…+41º).

В Волгограде также будет безветренно. Ночью ожидается +20…+22º, днем +34…+36º. Спасатели рассказали жителям, как спасаться в такую жару.