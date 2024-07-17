Одноименный альбом Metallica провел 750 недель в американском чарте

Пластинка Metallica вернулась в чарты в сентябре 2021 года. Релиз был приурочен к 30-летию альбома. Тогда запись попала сразу на девятую позицию, сообщает Blabbermouth. До этого момента культовый релиз в последний раз был в топ-10 в августе 1992 года, проведя четыре недели на первом месте.