Одноименный альбом Metallica провел 750 недель в американском чарте

Релиз группы Metallica 1991 года держится в чарте США Billboard 200 около 750 недель. Это четвертая пластинка в истории, достигшая такого результата. Помимо него, рекорд держат альбомы The Dark Side Of The Moon (1973) группы Pink Floyd (всего 990 недель), Legend (1984) Боба Марли (843 недели) и Greatest Hits группы Journey (813 недель).