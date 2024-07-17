Таджикских специалистов будут обучать в Академии МВД Беларуси

Делегация МВД Беларуси посетила Академию МВД Таджикистана. Министр внутренних дел Иван Кубраков ознакомился с деятельностью учебного заведения, ее материально-технической базой и условиями обучения будущих правоохранителей. Правоохранительные ведомства Беларуси и Таджикистана договорились о разработке прикладных обучающих курсов для таджикских специалистов для их обучения на базе Международного учебного центра подготовки, повышения квалификации, переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми Академии МВД Беларуси.