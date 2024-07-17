Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таджикских специалистов будут обучать в Академии МВД Беларуси

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таджикских специалистов будут обучать в Академии МВД Беларуси, сообщили БЕЛТА в МВД.

Делегация МВД Беларуси посетила Академию МВД Таджикистана. Министр внутренних дел Иван Кубраков ознакомился с деятельностью учебного заведения, ее материально-технической базой и условиями обучения будущих правоохранителей. Правоохранительные ведомства Беларуси и Таджикистана договорились о разработке прикладных обучающих курсов для таджикских специалистов для их обучения на базе Международного учебного центра подготовки, повышения квалификации, переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми Академии МВД Беларуси.

Кроме того, белорусская делегация посетила Центр по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана. Белорусским правоохранителям продемонстрировали образцы техники, вооружения и экипировки бойцов спецподразделений.