«Ночь проектов» пройдет в Доме молодежи Иркутска

Для иркутской молодежи пройдет «Ночь проектов», где желающим помогут составить заявку на получения грантов. Само мероприятие пройдет 19 июля в 18:00 в Доме молодежи. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
— «Ночь проектов» мы проводим уже более трех лет, каждый год мы видим положительную тенденцию, потому что количество участников растет, а качество проектных заявок действительно улучшается с каждым новым грантовым конкурсом, — отметила министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.
На мероприятии специалисты расскажут и помогут доработать заявку до готового варианта. А также молодежь сможет получить рекомендации по улучшению проекта.
Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ссылка расположена ниже.
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