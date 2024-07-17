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«Ночь проектов» пройдет в Доме молодежи Иркутска

Для посещения мероприятия необходимо пройти обязательную регистрацию.

Источник: Комсомольская правда

Для иркутской молодежи пройдет «Ночь проектов», где желающим помогут составить заявку на получения грантов. Само мероприятие пройдет 19 июля в 18:00 в Доме молодежи. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

— «Ночь проектов» мы проводим уже более трех лет, каждый год мы видим положительную тенденцию, потому что количество участников растет, а качество проектных заявок действительно улучшается с каждым новым грантовым конкурсом, — отметила министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.

На мероприятии специалисты расскажут и помогут доработать заявку до готового варианта. А также молодежь сможет получить рекомендации по улучшению проекта.

Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ссылка расположена ниже.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на автодороге в Хужир стартовало асфальтирование. В текущем году работы идут полным ходом сразу на трех участках.