«Ночь проектов» пройдет в Доме молодежи Иркутска

— «Ночь проектов» мы проводим уже более трех лет, каждый год мы видим положительную тенденцию, потому что количество участников растет, а качество проектных заявок действительно улучшается с каждым новым грантовым конкурсом, — отметила министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.