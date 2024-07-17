Зачем Сталин приказал устроить «Парад побежденных», как в Древнем Риме

«Римляне такие штуки, что называется, умели и любили, а наши ориентировались на лучших. Смысл мероприятия состоял в том, чтобы наглядно продемонстрировать союзникам и собственным согражданам успехи Красной армии. Это июль 1944 года, и это был пик успехов Красной армии в наступлении на фронте. Это была кульминация операции “Багратион”. Еще не бывало, что из боевого расписания вермахта вычеркивали сразу столько всего», — рассказал эксперт.