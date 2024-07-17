В Балтийске жара побила суточный рекорд

В Балтийске 16 июля был побит температурный суточный рекорд. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
В этот день в Балтийске столбик термометра достиг отметки +31,6 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году, когда воздух прогрелся до +31,4 градуса.
Причина аномальной жары, по словам синоптиков, заключается в том, что регион оказался между южным сектором атлантического циклона и гребнем антициклона, где преобладал тропический воздух.
Ранее сообщалось о том, почему в общественном транспорте не работают кондиционеры.