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В Балтийске жара побила суточный рекорд

16 июля воздух прогрелся до +31,6 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 79% 756 мм рт. ст. +28°
Источник: Аргументы и факты

В Балтийске 16 июля был побит температурный суточный рекорд. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В этот день в Балтийске столбик термометра достиг отметки +31,6 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году, когда воздух прогрелся до +31,4 градуса.

Причина аномальной жары, по словам синоптиков, заключается в том, что регион оказался между южным сектором атлантического циклона и гребнем антициклона, где преобладал тропический воздух.

Ранее сообщалось о том, почему в общественном транспорте не работают кондиционеры.

рекорд