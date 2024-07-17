Стал известен график отключения горячей воды в Минске в августе

Горячая вода отключается для подготовки и профилактического ремонта оборудования теплоисточников и тепловых сетей к работе в условиях осенне-зимнего периода 2024−2025 годов. Во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчерам энергоснабжающих организаций или коммунальных служб.