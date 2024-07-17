Стал известен график отключения горячей воды в Минске в августе

Горячая вода отключается для подготовки и профилактического ремонта оборудования теплоисточников и тепловых сетей к работе в условиях осенне-зимнего периода 2024−2025 годов. Во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчерам энергоснабжающих организаций или коммунальных служб.
Принимаются меры по сокращению срока отключения горячего водоснабжения в период плановых работ. В случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, отключение не будет превышать 13 суток.
Со списком адресов можно ознакомиться на сайтах «Минскэнерго» и «Минсккоммунтеплосеть».