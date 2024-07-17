В Пермском крае введут сухой закон

В предстоящую субботу, 20 июля, в Пермском крае введут ограничения по продаже алкоголя. Он будет недоступен с 8 до 23 часов.
Запрет коснется следующих территорий края: Добрянка — там пройдет празднование Дня города, в Лысьвенском округе отметят День металлурга, В Нытве пройдет день рождения города, в селе Бым Кунгурского района состоится спортивно-музыкальный фестиваль White Fest, и в селе Серегово пройдет фестиваль «Зов Пармы».
Все ограничения по продаже алкоголя связаны с праздниками. Нарушителей могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей. «Сухой закон» не коснется кафе и ресторанов.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Перми во время празднования Дня города 12 июня городские власти запретили розничную продажу алкоголя.