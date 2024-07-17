В ЦПКиО Волгограда 55-метровый экстрим-аттракцион обезопасили молниеотводом

В общей сложности при установке аттракциона были смонтированы четыре опорные секции весом свыше 20 тонн и длиной 48 метров. На верхушку объекта рабочими также была установлена золотистая сфера, которая является не только элементом декора, но и позволит защитить конструкцию от накопления мощного электрического разряда.