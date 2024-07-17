В ЦПКиО Волгограда 55-метровый экстрим-аттракцион обезопасили молниеотводом

Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парка, на 55-метровой конструкции возведена последняя опорная секция и установлен молниеотвод. Для работ потребовался грузоподъемный кран со стрелой более 70 метров.
В общей сложности при установке аттракциона были смонтированы четыре опорные секции весом свыше 20 тонн и длиной 48 метров. На верхушку объекта рабочими также была установлена золотистая сфера, которая является не только элементом декора, но и позволит защитить конструкцию от накопления мощного электрического разряда.
Ранее на объекте оборудовали 6-тонным вращающимся подъемным узлом, который будет поднимать посетителей на высоту птичьего полета. Также, на аттракционе уже смонтированы устройство защиты от превышения скорости, тяговый механизм и другие элементы.
— В ближайшее время на «Седьмом небе» появятся 18 посадочных модулей — в одном модуле смогут разместиться сразу два пассажира, что делает его удобным для дружеских, влюбленных и семейных пар, — пояснили в парке. — По завершении монтажа аттракцион пройдет тестирование, процедуру сертификации и получит свидетельство о государственной регистрации.