Мэр Братска проверил работы по восстановлению освещения на одной из улиц

— Жители довольны работой нового освещения. И высказали два пожелания — обустроить «зебру» на дороге рядом с домом, чтобы детям ходить в школу было безопасно и детскую площадку. Конечно, переход надо делать. Поручил организовать до 1 сентября, — поделился Сергей Серебренников.