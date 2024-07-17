Мэр Братска проверил работы по восстановлению освещения на одной из улиц

Мэр Братска проверил качество работ на улице Енисейской. Во дворе восстанавливали освещение и закончили ремонтные работы раньше срока. Об этом Сергей Серебряников сообщил в своем тг-канале.
— Жители довольны работой нового освещения. И высказали два пожелания — обустроить «зебру» на дороге рядом с домом, чтобы детям ходить в школу было безопасно и детскую площадку. Конечно, переход надо делать. Поручил организовать до 1 сентября, — поделился Сергей Серебренников.
Что касается детской площадки, то просьбу жителей взяли с работу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном Доме молодежи состоится «Ночь проектов». Специалисты помогут улучшить заявки на грантовые конкурсы или доработать до них идею.