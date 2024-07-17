Нижегородцам рассказали, как правильно тренировать мозг

«Создавать новые нейронные связи мозга помогает изучение нового, — отмечает специалист. — Очень полезны изучение нового языка и освоение музыкального инструмента. Решение головоломок, судоку и кроссвордов тоже тренируют мозг, но при одном условии: если вы решаете их нечасто. Если же каждый день вы заполняете по десять кроссвордов и сходу можете назвать столицы Мадагаскара, Мозамбика и Сомали, эти виды головоломок для вас — рутина, и мозг к ним уже привык».