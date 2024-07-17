«Горячая линия»: Куда звонить в Ростове и Ростовской области, если отключили свет или воду 2024

В Ростовской области пятый раз за месяц побит температурный рекорд по жаре. Так, 17 июля, синоптики обещают +40 градусов. При этом самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений (а они ведутся с 1887 года, — прим. ред.) был в 73 года назад. Тогда столбики уличных термометров показывали + 36,6 градуса.
В итоге, специалисты не исключают в такую аномальную жару перебои с электричеством и водой. Публикуем телефоны «горячих линий» 2024 в Ростове по которым, нужно звонить, если отключат свет или воду.
Где могут отключить свет 17 июля 2024
К слову, в регионе уже начались временные отключения электричества. Причина — перегрузки высоковольтной линии. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
— Они начались в 12.20 по команде системного оператора Единой энергетической системы. Такие отключения коснутся части Ростова, Батайска, Азова и других территорий Ростовской области.
По словам Василия Юрьевича, это сделано для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения.
— К сожалению, система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно, — добавил губернатор. — При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей будет незамедлительно восстановлено.
В свою очередь министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев добавил:
— Ориентировочное время восстановления электроснабжения 18:00. Обращаю внимание, в настоящее время работа Ростовской АЭС возобновлена полностью. Станция работает штатно.
Где нужно запастись водой 17 июля 2024
В свою очередь, в министерстве ЖКХ Дона сообщили, что от электричества напрямую зависит работа объектов водоснабжения и водоотведения.
— Так, в связи с «веерными» отключениями электроэнергии, под ограничение попадают водопроводные и канализационные станции, водонапорные башни и скважины, а также котельные во многих донских муниципалитетах.
Там предупредили, что перебои в подаче водоснабжения возможны в Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Азове, Шахтах, а также в Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском, Кашарском, Каменском, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Родионово-Несветаевском, Красносулинском, Усть-Донецком и Октябрьском районах Ростовской области.
При этом, в случае отключения электричества, объекты водохозяйственного комплекса будут подключены к резервным источникам питания для обеспечения жителей водоснабжением, а также организован подвоз воды.
АЛЛО!
Горячие линии: куда звонить, если нет света и воды.
— По вопросам отключения электроэнергии нужно обращаться на «горячие линии» администраций своих муниципальных образований, электросетевых компаний, либо в министерство промышленности и энергетики Ростовской области: (863) 240−12−40.
— По вопросам водоснабжения и водоотведения — в администрации, «горячие линии» ресурсоснабжающих компаний, либо в диспетчерскую службу министерства ЖКХ РО: (863) 240−13−60, 240−13−79.
— Телефоны «горячих линий» муниципалитетов здесь.
— АО «Донэнерго» 8−800−222−05−50.
— ПАО «Россети Юг» 8−800−220−0−220.
— ЕДДС 112.