Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Горячая линия»: Куда звонить в Ростове и Ростовской области, если отключили свет или воду 2024

Отключения света и воды в Ростове 2024: куда звонить, телефоны горячей линии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пятый раз за месяц побит температурный рекорд по жаре. Так, 17 июля, синоптики обещают +40 градусов. При этом самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений (а они ведутся с 1887 года, — прим. ред.) был в 73 года назад. Тогда столбики уличных термометров показывали + 36,6 градуса.

В итоге, специалисты не исключают в такую аномальную жару перебои с электричеством и водой. Публикуем телефоны «горячих линий» 2024 в Ростове по которым, нужно звонить, если отключат свет или воду.

Где могут отключить свет 17 июля 2024

К слову, в регионе уже начались временные отключения электричества. Причина — перегрузки высоковольтной линии. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

— Они начались в 12.20 по команде системного оператора Единой энергетической системы. Такие отключения коснутся части Ростова, Батайска, Азова и других территорий Ростовской области.

По словам Василия Юрьевича, это сделано для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения.

— К сожалению, система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно, — добавил губернатор. — При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей будет незамедлительно восстановлено.

В свою очередь министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев добавил:

— Ориентировочное время восстановления электроснабжения 18:00. Обращаю внимание, в настоящее время работа Ростовской АЭС возобновлена полностью. Станция работает штатно.

Где нужно запастись водой 17 июля 2024

В свою очередь, в министерстве ЖКХ Дона сообщили, что от электричества напрямую зависит работа объектов водоснабжения и водоотведения.

— Так, в связи с «веерными» отключениями электроэнергии, под ограничение попадают водопроводные и канализационные станции, водонапорные башни и скважины, а также котельные во многих донских муниципалитетах.

Там предупредили, что перебои в подаче водоснабжения возможны в Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Азове, Шахтах, а также в Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском, Кашарском, Каменском, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Родионово-Несветаевском, Красносулинском, Усть-Донецком и Октябрьском районах Ростовской области.

При этом, в случае отключения электричества, объекты водохозяйственного комплекса будут подключены к резервным источникам питания для обеспечения жителей водоснабжением, а также организован подвоз воды.

АЛЛО!

Горячие линии: куда звонить, если нет света и воды.

— По вопросам отключения электроэнергии нужно обращаться на «горячие линии» администраций своих муниципальных образований, электросетевых компаний, либо в министерство промышленности и энергетики Ростовской области: (863) 240−12−40.

— По вопросам водоснабжения и водоотведения — в администрации, «горячие линии» ресурсоснабжающих компаний, либо в диспетчерскую службу министерства ЖКХ РО: (863) 240−13−60, 240−13−79.

— Телефоны «горячих линий» муниципалитетов здесь.

— АО «Донэнерго» 8−800−222−05−50.

— ПАО «Россети Юг» 8−800−220−0−220.

— ЕДДС 112.

связь
ЖКХ