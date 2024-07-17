«Горячая линия»: Куда звонить в Ростове и Ростовской области, если отключили свет или воду 2024

В Ростовской области пятый раз за месяц побит температурный рекорд по жаре. Так, 17 июля, синоптики обещают +40 градусов. При этом самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений (а они ведутся с 1887 года, — прим. ред.) был в 73 года назад. Тогда столбики уличных термометров показывали + 36,6 градуса.