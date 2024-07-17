Если женщине больше 30, она останется в одиночестве?

А разве я не права? Разве нет у нас таких мужчин? Вот сейчас была в гражданской канцелярии суда и попала в огромную очередь из… разведенных мужчин. Редкое совпадение, но все были в очереди мужчины 25−35 лет, все пришли кто за решением суда, кто за исполнительным листом. Я была в очереди 23-я, до и после меня все оказались мужчины, пришедшие в суд по делам развода. Вы бы их видели и слышали. Ни одного стройного, каждый с каким-то кисельком на животе, с прореженными волосиками. Сидели и жаловались друг другу на бывших: и такие-де, те, и сякие, деньги тратили, по дому ничего не делали, алименты хотят от белой зарплаты, но пареньки не дурачки и выкручиваются. Я слушала и не могла понять: как они вообще женились, как им удалось, кому они сдались?