В Севастополе начнут отключать свет в крупных торговых центрах

Веерные отключения на юге России были введены в связи с аварией на Ростовской атомной электростанции, а также из-за перегруза по причине жары и большого количества незаконных подключений. 16 июля ограничения были введены и в Севастополе, власти объяснили это перегрузом электролиний. По графику отключения коснулись более чем ста улиц города. В Крыму графики отключений были введены в разных городах полуострова, от Ялты до Керчи.