В Севастополе начнут отключать свет в крупных торговых центрах

«Вижу в соцсетях ваши комментарии по поводу ситуации со светом. Поручил “Севастопольэнерго” пересмотреть графики и ввести отключения света на крупных объектах — это позволило нам сейчас дать свет в жилых домах», — написал он в Telegram-канале.
На данный момент в городе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии, напомнил губернатор. Крупные объекты будут отключать по очереди, об этом предпринимателей будут информировать индивидуально.
«Сейчас отключен ТЦ SeaMall, на очереди — ТЦ “Муссон”. Также ограничена подача энергии на крупные строительные площадки. Прошу бизнес отнестись к этому шагу с пониманием. Это вынужденная мера».
Веерные отключения на юге России были введены в связи с аварией на Ростовской атомной электростанции, а также из-за перегруза по причине жары и большого количества незаконных подключений. 16 июля ограничения были введены и в Севастополе, власти объяснили это перегрузом электролиний. По графику отключения коснулись более чем ста улиц города. В Крыму графики отключений были введены в разных городах полуострова, от Ялты до Керчи.