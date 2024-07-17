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В мэрии Калининграда ответили на жалобы родителей на убитые детские площадки

За состоянием придомовой территории должна следить УК.

Источник: РИА "Новости"

В мэрии Калининграда ответили на жалобы родителей на убитые детские площадки. Представители администрации ответили на вопросы горожан в комментариях на странице сити-менеджера Елены Дятловой «ВКонтакте».

Местные жители выразили недовольство состоянием игровых площадок на Громова, 39, и также на Леонова, 10−14. В обоих случаях в мэрии отметили, что объекты расположены на придомовой территории, за их состоянием должны следить собственники или управляющая компания, с которой у жильцов заключён договор на обслуживание. Ситуация на Леонова также прокомментировали в минконтроля региона.

«Попросили наших специалистов связаться с управляющей компанией и уточнить, предусмотрен ли ремонт детской площадки договором управления. На выяснение всех деталей коллегам потребуется немного времени. Вернёмся к вам с ответом до конца этой недели», — подчеркнули в ведомстве.

На прошлой неделе сообщалось, что в Калининграде полностью заменят детские площадки в двух оживлённых местах.