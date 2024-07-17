В мэрии Калининграда ответили на жалобы родителей на убитые детские площадки

Местные жители выразили недовольство состоянием игровых площадок на Громова, 39, и также на Леонова, 10−14. В обоих случаях в мэрии отметили, что объекты расположены на придомовой территории, за их состоянием должны следить собственники или управляющая компания, с которой у жильцов заключён договор на обслуживание. Ситуация на Леонова также прокомментировали в минконтроля региона.