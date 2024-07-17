Группа «ПНЕВМОСЛОН» объявила конкурс на детские версии своих песен

Рок-коллектив «ПНЕВМОСЛОН» анонсировал в одной из социальных сетей конкурс на адаптацию текстов их композиций для детей. По правилам идея песни может быть изменена, но важно сохранить ритмическую форму и объем текстов.
«Только в цензурном варианте, избегая любой пошлости и вульгарности. Названий это тоже касается!» — объяснил правила конкурса «ПНЕВМОСЛОН».
Рокеры отберут лучшие тексты и на их основе запишут альбом. Авторы получат персональное упоминание, мерч и VIP-билеты на сольные концерты группы. Конкурс продлится до 5 августа. Запись пластинки планируется в конце 2024 года.
Ска-панк-коллектив «ПНЕВМОСЛОН» возник в 2017 году как сайд-проект Нейромонаха Феофана. Всего на счету группы семь альбомов.
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