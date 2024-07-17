В Ростовской области снова пройдут массовые отключения электричества

В городах и районах Ростовской области 17 июля снова будут отключать электричество. Меры введены из-з перегрузки высоковольтной линии, по команде системного оператора Единой энергетической системы. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев на официальной странице в соцсетях.
— Это сделано для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения, — говорится в сообщении.
Система отключений такова, что невозможно сказать заранее, какие дома останутся без света.
— При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей будет незамедлительно восстановлено.
Как уточнил министр промышленности и энергетики области Андрей Савельев, графики временного отключения света могут действовать в Ростове, Батайске, Азове и ряде других территорий. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 18.00.
В региональном министерстве ЖКХ добавили, что от электричества зависит работа объектов водоснабжения и водоотведения.
Из-за веерных отключений ограничения вводятся на водопроводных и канализационных станциях, водонапорных башнях и скважинах, а также в котельных. Перебои водоснабжения ожидаются в Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Азове, Шахтах и в пятнадцати районах: Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском, Кашарском, Каменском, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Родионово-Несветаевском, Красносулинском, Усть-Донецком и Октябрьском.
— В случае отключения электричества объекты водохозяйственного комплекса будут подключены к резервным источникам питания для обеспечения жителей водоснабжением. Будет организован подвоз воды.
По вопросам электроэнергии можно обращаться на «горячие линии» администраций, электросетевых компаний либо в региональное министерство промышленности и энергетики: (863) 240−12−40.
Задать вопросы о водоснабжении и водоотведении можно представителям администраций, операторам «горячих линий» ресурсоснабжающих организаций, диспетчерской службе министерства ЖКХ: (863) 240−13−60, 240−13−79.