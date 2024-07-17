В Ростовской области снова пройдут массовые отключения электричества

Из-за веерных отключений ограничения вводятся на водопроводных и канализационных станциях, водонапорных башнях и скважинах, а также в котельных. Перебои водоснабжения ожидаются в Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Батайске, Азове, Шахтах и в пятнадцати районах: Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском, Кашарском, Каменском, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Родионово-Несветаевском, Красносулинском, Усть-Донецком и Октябрьском.