Нижегородский Роспотребнадзор уже дал добро на покупку арбузов

Образцы уже начали поступать в лабораторию, где проводится анализ на содержание нитратов и других вредных веществ. Согласно информации, превышений нормативов не обнаружено. Случаев отравления в регионе также не было.
Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Елена Рыбина продемонстрировала процесс проверки арбуза на количество содержащихся в нем нитратов.
Для начала арбуз тщательно моется и очищается от пыли. Затем мякоть плода измельчается с помощью терки и помещается в специальный раствор квасцов, которые позволяют «вытягивать» нитраты и измерять их количество.
«За последнее время превышения норм выявлено не было. Арбузы хорошие, качественные», — заверила Елена Рыбина.
Также нижегородцам дали советы по выбору хороших арбузов:
1. Место приобретения.
К нему следует отнестись с особой осторожностью. Арбузы, продающиеся рядом с дорогами, быстро впитывают выхлопы. Это повышает риск отравления.
2. Покупка уже нарезанного арбуза.
Отмечается, что размножение бактерий на поверхности разрезанной мякоти происходит очень быстро, что может также способствовать отравлению организма.
3. Звук.
Как многим известно, выбрать хороший арбуз можно с помощью постукивания по нему костяшками пальцев. Звук должен быть звонким. Более того, можно попробовать немного сжать арбуз. Качественный — будет хрустеть.
4. Пятна.
Наличия оранжевых или белых пятен пугаться не следует. Это не является признаком плохого вкуса или качества арбуза.
5. Дезинфекция.
Перед употреблением арбуз требуется обязательно намыть большим количеством проточной воды с мылом. Это позволит не допустить попадания бактерий в мякоть ягоды.
Ранее сообщалось, что Казахстан поставил в Чувашию 20 тонн арбузов.