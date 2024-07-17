В Калининграде тренера спортсекции, избившего 12-летнего ученика, отстранили от работы

В Калининграде тренера спортивной секции школы единоборств, который избил 12-летнего ученика, отстранили от работы. Об этом, подводя итоги проверки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в среду, 17 июля.
«По результатам проверки прокурор Центрального района обратился в суд с иском о взыскании в пользу ребёнка компенсации морального вреда с тренера и спортивной школы солидарно в размере 700 тыс. рублей. <…> Прокуратурой внесены представления главе администрации Калининграда, а также в МАУ ДО СШ спортивных единоборств. По результатам их рассмотрения тренер отстранён от работы», — рассказали в ведомстве.
В отношении тренера возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). Меры реагирования находятся на рассмотрении. Продолжается расследование уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).
Вечером 23 мая мужчина несколько раз ударил пластиковой трубой 12-летнего воспитанника по ногам. Мальчик получил травмы. По данным знакомого с ситуацией источника, ребёнок два года занимался в секции карате. Незадолго до инцидента между родителями мальчика и тренером был конфликт из-за того, что тот задерживает их сына допоздна.