В Калининграде тренера спортсекции, избившего 12-летнего ученика, отстранили от работы

Вечером 23 мая мужчина несколько раз ударил пластиковой трубой 12-летнего воспитанника по ногам. Мальчик получил травмы. По данным знакомого с ситуацией источника, ребёнок два года занимался в секции карате. Незадолго до инцидента между родителями мальчика и тренером был конфликт из-за того, что тот задерживает их сына допоздна.