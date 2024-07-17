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В Динском районе закрыли пляж из-за вирусов и бактерий в реке

Пляж в станице Динской закрыли из-за жары, которая провоцирует размножение в реке вирусов и бактерий.

В Динском районе закрыли пляж из-за вирусов и бактерий в реке. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Пляж находится в станице Динской. Как отметили в администрации, жара способствует размножению бактерий и вирусов. Вода в водоемах, в том числе в реке Кочета, из-за сухой погоды уменьшается.

«Река мелеет, идет разрастание бурых водорослей, активно поглощающих кислород. Гибнет рыба и другие обитатели реки, тем самым создаются условия для размножения вирусов и бактерий», — сказали в администрации.

По требования Роспотребнадзора, пляж не работает с 17 июля. Территория будет закрыта до улучшения ситуации.

туризм и отдых