В Динском районе закрыли пляж из-за вирусов и бактерий в реке. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Пляж находится в станице Динской. Как отметили в администрации, жара способствует размножению бактерий и вирусов. Вода в водоемах, в том числе в реке Кочета, из-за сухой погоды уменьшается.
«Река мелеет, идет разрастание бурых водорослей, активно поглощающих кислород. Гибнет рыба и другие обитатели реки, тем самым создаются условия для размножения вирусов и бактерий», — сказали в администрации.
По требования Роспотребнадзора, пляж не работает с 17 июля. Территория будет закрыта до улучшения ситуации.