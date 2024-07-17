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Грозы, град и штормовой ветер надвигаются на Татарстан

Сегодня и завтра, 17 и 18 июля, в Татарстане вновь произойдет существенное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 79% 756 мм рт. ст. +28°
Источник: ИА Татар-информ

Вечером среды с сохранением ночью и днем четверга местами по республике прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15−20 м/с, а в дневные часы локально — и до 23 м/с.

Кроме того, в светлое время суток в отдельных районах вероятен град. В Казани при этом ожидаются только грозы с усилениями ветра до 15−20 м/с.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с — штормовым.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во второй половине недели в республике ожидается ухудшение погоды, в том числе грозы и кратковременные дожди.