Грозы, град и штормовой ветер надвигаются на Татарстан

Вечером среды с сохранением ночью и днем четверга местами по республике прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15−20 м/с, а в дневные часы локально — и до 23 м/с.
Кроме того, в светлое время суток в отдельных районах вероятен град. В Казани при этом ожидаются только грозы с усилениями ветра до 15−20 м/с.
Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с — штормовым.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что во второй половине недели в республике ожидается ухудшение погоды, в том числе грозы и кратковременные дожди.