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Волгоградец оплатил 76 штрафов после ареста Ford Focus

В Волгограде лихач выплатил 120 тысяч рублей штрафов.

Источник: Комсомольская правда

Житель Волгограда оплатил 76 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Мужчина накопил огромный долг — около 120 тысяч рублей. Несмотря на предупреждения он не спешил оплачивать сумму. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, приставы решили арестовать иномарку должника.

— Судебный пристав принял решение об аресте принадлежащего ему автомобиля Ford Focus. Сотрудники отделения выехали по месту проживания гражданина и во дворе дома обнаружили транспортное средство, — уточнили в ведомстве.

Только после этого волгоградец добровольно заплатил за нарушения ПДД в полном объеме.

штрафы