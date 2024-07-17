Волгоградец оплатил 76 штрафов после ареста Ford Focus

Житель Волгограда оплатил 76 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Мужчина накопил огромный долг — около 120 тысяч рублей. Несмотря на предупреждения он не спешил оплачивать сумму. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, приставы решили арестовать иномарку должника.