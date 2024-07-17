В Севастополе разгадывают тайну древнего артефакта: в Херсонесе нашли уникальный сосуд

В Севастополе на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» много лет идут раскопки. Археологи не успевают загибать пальцы, считая уникальные артефакты, но подземная «кладовая» не истощается и регулярно радует новыми находками.
Очередная сенсация заявила о себе в виде симпатичного керамического горшка.
«Недавно сделали очень интересную находку — богато украшенный рисунками сосуд: орнамент с внешней стороны двумя видами красок, по венчику тоже полосы. И очень необычная форма, которая напоминает современные тазики для умывания, со сливным носиком и двумя ручками, жаль, что одна не сохранилась», — сообщил заведующий отделом «Городище и некрополь» музея-заповедника «Херсонес Таврический» Даниил Костромичев.
Уникальность сосуда не только в форме — в Херсонесе чаще всего обнаруживают амфоры и кувшины, но в хорошей сохранности, если сравнивать с другими находками, которые здесь раскопали.
Чисто внешне для нас, простых обывателей, это просто груда осколков, мастерски склеенная реставраторами, а для экспертов — отлично сохранившийся артефакт. Точный возраст керамики пока неизвестен, но явно не меньше тысячи лет, ведь ее обнаружили в колодце, обустроенном приблизительно в VIII — IХ в.в. нашей эры.
Короче, ученым есть над чем поломать голову, и главный вопрос — для чего он использовался? Вещица явно не рядовая — бока древнего «тазика» расписаны загадочными загогулинами — то ли магические спирали, то ли растительные завитки.
«Украшение таким сложным орнаментом указывает на его особое предназначение. Будем разбираться, будем смотреть», — отмечает Даниил Костромичев.
Вот такой глиняный сосуд с загадками, которым больше десяти веков.