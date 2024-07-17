В Севастополе разгадывают тайну древнего артефакта: в Херсонесе нашли уникальный сосуд

Чисто внешне для нас, простых обывателей, это просто груда осколков, мастерски склеенная реставраторами, а для экспертов — отлично сохранившийся артефакт. Точный возраст керамики пока неизвестен, но явно не меньше тысячи лет, ведь ее обнаружили в колодце, обустроенном приблизительно в VIII — IХ в.в. нашей эры.