Вишня из Краснодара, а смородина из Москвы: Почему ягодный сезон в Нижнем Новгороде не отразился на ценах

Цена этой дешевизны стала понятна уже на подходе к ближайшему рынку. Здесь бабушки со своим урожаем мирно соседствуют с большими палатками профессиональных торговцев. Поэтому и цены здесь заметно ниже. Золотое правило торговли никто не отменял: чем больше конкуренция, тем ниже цена. Такие же огурцы, что и в переходе, здесь уже можно купить не за 150 рублей, а за 80. А большой стакан малины обойдется не в 200 рублей, а в 150. Как говорится, мелочь, а приятно.