Вишня из Краснодара, а смородина из Москвы: Почему ягодный сезон в Нижнем Новгороде не отразился на ценах

Июль в Нижегородской области, пожалуй, самый ягодный месяц. К этому времени еще и клубника с черникой не успели закончиться, и вишня со смородиной поспели. Чтобы выяснить, как обстоят дела с урожаем и почем ягоды для народа, «КП-Нижний Новгород» прогулялась по городским рынкам.
«Переходный» ассортимент
Чтобы отыскать ягоды в городских джунглях, надо знать «ягодные места»: магазины, рынки и… пешеходные переходы. Как правило, именно в них можно встретить тех самых знаменитых бабушек с кулечками. Хоть в дождь, хоть в жару они всегда на своих местах — с аккуратными панамками и корзиночками.
— Дочка, бери огурцы! А хочешь малинку? Подешевле отдам, — тут же подмечают потенциального покупателя пенсионерки.
По сравнению с прошлыми годами бабушек в переходах становится заметно меньше. Если раньше там собирался почти целый «собес», то теперь и десятка не наберется. Заметно оскудел и ассортимент — малина, огурцы, зелень, зеленый горошек. Ни смородины, ни вишни, ни клубники.
— Стаканчик малины за 200 рублей отдам, — суетится бабушка. — А огурчики? Возьмешь? 150 всего! Со своего огорода!
Уйти с пустыми руками от «переходных» бабушек невозможно. Поэтому, разумеется, я набрала и огурцов, и малины. Все мне отдали «подешевле».
Ягодному буму помешала погода
Цена этой дешевизны стала понятна уже на подходе к ближайшему рынку. Здесь бабушки со своим урожаем мирно соседствуют с большими палатками профессиональных торговцев. Поэтому и цены здесь заметно ниже. Золотое правило торговли никто не отменял: чем больше конкуренция, тем ниже цена. Такие же огурцы, что и в переходе, здесь уже можно купить не за 150 рублей, а за 80. А большой стакан малины обойдется не в 200 рублей, а в 150. Как говорится, мелочь, а приятно.
Правда, ассортимент и здесь не самый впечатляющий. Видимо, нынешний год совсем не ягодный. У большинства бабушек только малина, крыжовник, зелень и огурцы.
— В этом году ягоды не очень уродились, — честно признается одна из пенсионерок. — Вот распродаю малину, а больше уже ничего и нет. Все из-за погоды! Всю весну — то холод, то мороз, вот ягоды и побило.
Везем из Краснодара
На весь рынок я насчитала всего несколько палаток, где царит настоящее ягодное раздолье. Но торгуют здесь, конечно, не своим урожаем. Хотя, как гласят ценники, ягоды сплошь нижегородские. Вот голубика из Сергача по 600 рублей за килограмм, вот клубника из Лыскова — за 700 рублей. Вишня из того же Лыскова обойдется покупателям в 400 рублей, красная смородина — в 350 рублей, а малина — в 600 рублей. Так что, видимо, единственное место в Нижегородской области, где ягода хорошо пошла — это Лысково. Остается только порадоваться за тамошних садоводов.
А вот владельцы больших фруктовых палаток открыто признают, что ягоды приходится везти из других регионов.
— Вишня у нас из Краснодарского края. 420 рублей за килограмм. Но зато сладкая! У местных такой нет — здесь кислая, в основном. Да и то, видимо, в этом году не выросла, — без умолку болтает молодой парнишка, взвешивая вишню.
То, что товар у него не местный видно и по ассортименту. Вишня здесь соседствует с арбузами и абрикосами, а клубника с дынями и виноградом. В Нижегородской области такого отродясь не росло.
Единственное, чем могут похвастать местные садоводы — это зелень! Вот ее у здешних огородников в изобилии — зеленый лук, петрушка, укроп, шпинат… Пучок любой зелени будет стоить 25 рублей. Можно сказать, на сдачу!
Цены январские
Для чистоты эксперимента заходим в магазин крупной торговой сети. Здесь клубнику и смородину можно купить даже в январе. Вот только цены обычно кусаются. Но, может быть, ягодный сезон внес свои коррективы?
Ассортимент действительно почти такой же, как на рынке. Даже, пожалуй, пошире. А вот цены с января почти не изменились. Баночка черной смородины весом 250 грамм будет стоить 289 рублей, ежевика — 104 рубля за 100 грамм, малина — 174 рубля за 100 грамм. Одним словом, сюда сезонные скидки не докатились. Дешевле всего красная смородина, но и та вдвое дороже, чем на рынке — 64 рубля за 100 грамм.
Справедливости ради отметим, что местных ягод здесь и нет. Большая часть «ягодного микса» привезена из Краснодарского края, Московской области и Крыма. Затесались даже совсем «заморские яства» — клубника из Армении и голубика из Беларуси.
Впрочем, дороговизна летних ягод здесь вполне компенсируется изобилием фруктов: абрикосы, сливы, черешня, арбузы, дыни и много-много других лотков с фруктами… Так что без лакомства точно не останетесь.
Подводя итог, скажу, что прогулявшись по всем ягодным местам, я оставила у торговцев чуть больше тысячи рублей. Самыми дорогими ягоды ожидаемо оказались в магазине. Вторую строчку рейтинга заняли бабушки из перехода. И, наконец, дешевле всего ягоды обойдутся при походе на рынок. Так что не ленитесь проехаться до ближайшего рынка.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Средние расценки на самые популярные ягоды и овощи на рынках Нижнего Новгорода.
Вишня — 420 рублей за килограмм.
Малина — 500−600.
Красная смородина — 350.
Черная смородина — 450.
Клубника — 700.
Огурцы — 80−100 рублей.
Зелень — 25 рублей за пучок.