Ученые заявили об изменении длительности дня

Оно стало продолжением исследования, опубликованного в журнале Nature в марте, в котором рассматривалось влияние изменения климата на глобальное измерение времени. Было установлено, что более быстрое таяние полярных льдов приведет к более быстрому замедлению вращения Земли и может повлиять на то, как мы измеряем время.