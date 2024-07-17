Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт дворца спорта в Ростове выполнен на 75%

Строительная готовность дворца спорта в Ростове к настоящему времени составляет 75%. Он будет открыт на 4 месяца раньше установленного срока — к 1 сентября 2025 года.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В настоящее время на объекте проводятся работы по монтажу вентиляционных установок, укладке плитки на пол и стены, малярные работы. Также начата прокладка инженерных коммуникаций для мультимедийных систем.

После ремонта вместимость объекта при проведении соревнований по ледовым видам спорта составит 3 500 зрительских мест, по игровым — 5 000 мест, а при зрелищных мероприятиях с партером — до 7 000 мест.

Отмечается, что на прилегающей территории дворца спорта разместят парковочные места на 300 автомобилей. Кроме того, планируется благоустроить парковую зону с фонтаном и возвести тренировочный ледовый каток.

строительство