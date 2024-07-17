Ремонт дворца спорта в Ростове выполнен на 75%

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
В настоящее время на объекте проводятся работы по монтажу вентиляционных установок, укладке плитки на пол и стены, малярные работы. Также начата прокладка инженерных коммуникаций для мультимедийных систем.
После ремонта вместимость объекта при проведении соревнований по ледовым видам спорта составит 3 500 зрительских мест, по игровым — 5 000 мест, а при зрелищных мероприятиях с партером — до 7 000 мест.
Отмечается, что на прилегающей территории дворца спорта разместят парковочные места на 300 автомобилей. Кроме того, планируется благоустроить парковую зону с фонтаном и возвести тренировочный ледовый каток.