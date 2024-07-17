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Жителей Таганрога предупредили о возможных перебоях с подачей воды

Перебой в водоснабжением ожидаются в Таганроге в период веерных отключений электричества.

Источник: Комсомольская правда

Днем 17 июля жителей Таганрога и ряда других территорий региона предупредили о возможных перебоях с подачей воды в период веерных отключений электроэнергии. Информация об этом поступила от минЖКХ Ростовской области.

— Под ограничение попадают водопроводные и канализационные станции, водонапорные башни и скважины, а также котельные во многих донских муниципалитетах, — сообщили таганрожцам.

Водохозяйственные объекты готовы запитать от резервных источников электричества, также при необходимости организуют подвоз воды.

Напомним, веерные отключения электроэнергии в Ростовской области могут продлиться до 18 часов вечера 17 июля. После этого подачу энергоресурса должны восстановить в полном объеме.

ЖКХ