Жителей Таганрога предупредили о возможных перебоях с подачей воды

Днем 17 июля жителей Таганрога и ряда других территорий региона предупредили о возможных перебоях с подачей воды в период веерных отключений электроэнергии. Информация об этом поступила от минЖКХ Ростовской области.
— Под ограничение попадают водопроводные и канализационные станции, водонапорные башни и скважины, а также котельные во многих донских муниципалитетах, — сообщили таганрожцам.
Водохозяйственные объекты готовы запитать от резервных источников электричества, также при необходимости организуют подвоз воды.
Напомним, веерные отключения электроэнергии в Ростовской области могут продлиться до 18 часов вечера 17 июля. После этого подачу энергоресурса должны восстановить в полном объеме.