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Для автомобилистов появилась горячая линия по трассе «Обход Тольятти»

Для автомобилистов, воспользовавшихся трассой «Обход Тольятти», появилась горячая линия.

Источник: Getty Images/Unsplash

Для получения помощи на дороге «Обход Тольятти» в случае нештатной ситуации можно обратиться по телефонам:

— 8 916 110 34 07 — оперативный диспетчер;

— *2323 — короткий бесплатный номер единого контактного центра «Автодор — Платные Дороги».

По этим номерам можно вызвать аварийного комиссара или сообщить о животном вблизи дороги, подозрительном предмете на проезжей части, пешеходах или велосипедистах на трассе, стоящих на обочине автомобилях без прикрытия.

При звонке необходимо сообщить направление движения и километр трассы или ближайшие населенный пункт.

Сейчас на «Обходе Тольятти» действует бесплатный период. О начале взимания платы сообщат дополнительно.

После завершения бесплатного периода по номеру *2323 можно будет уточнить стоимость проезда и узнать баланс лицевого счета устройства.