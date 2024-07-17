Для автомобилистов появилась горячая линия по трассе «Обход Тольятти»

Для получения помощи на дороге «Обход Тольятти» в случае нештатной ситуации можно обратиться по телефонам:
— 8 916 110 34 07 — оперативный диспетчер;
— *2323 — короткий бесплатный номер единого контактного центра «Автодор — Платные Дороги».
По этим номерам можно вызвать аварийного комиссара или сообщить о животном вблизи дороги, подозрительном предмете на проезжей части, пешеходах или велосипедистах на трассе, стоящих на обочине автомобилях без прикрытия.
При звонке необходимо сообщить направление движения и километр трассы или ближайшие населенный пункт.
Сейчас на «Обходе Тольятти» действует бесплатный период. О начале взимания платы сообщат дополнительно.
После завершения бесплатного периода по номеру *2323 можно будет уточнить стоимость проезда и узнать баланс лицевого счета устройства.