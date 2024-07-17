Рейтинг популярных у туристов мест в Казахстане

В ведомстве составили топ-5 посещаемых курортных зон страны.
Первое место — Алматинский горный кластер. Этот регион стал самым посещаемым, его природой и горными пейзажами насладились 551 965 туристов.
Второе место — Щучинско-Боровская курортная зона. Природные красоты Кокшетау, озера и леса этой зоны привлекли 69 103 путешественника.
Третье место — Мангистауская курортная зона. Уникальные природные пейзажи и побережье Каспийского моря стали местом отдыха для 57 529 туристов.
Четвертое место — туристическая зона Туркестан. Богатая история и культурное наследие Туркестана привлекли 26 069 гостей.
Пятое место — Алтайская курортная зона. В первые три месяца 2024 года этот живописный регион привлек 20 696 туристов.