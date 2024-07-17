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Рейтинг популярных у туристов мест в Казахстане

С января по март 2024 года курортные зоны Казахстана посетили 766 588 гостей. Какие из них оказались самыми посещаемыми, рассказали в Комитете индустрии туризма, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В ведомстве составили топ-5 посещаемых курортных зон страны.

Первое место — Алматинский горный кластер. Этот регион стал самым посещаемым, его природой и горными пейзажами насладились 551 965 туристов.

Второе место — Щучинско-Боровская курортная зона. Природные красоты Кокшетау, озера и леса этой зоны привлекли 69 103 путешественника.

Третье место — Мангистауская курортная зона. Уникальные природные пейзажи и побережье Каспийского моря стали местом отдыха для 57 529 туристов.

Четвертое место — туристическая зона Туркестан. Богатая история и культурное наследие Туркестана привлекли 26 069 гостей.

Пятое место — Алтайская курортная зона. В первые три месяца 2024 года этот живописный регион привлек 20 696 туристов.

туризм и отдых