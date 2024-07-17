Новый альбом Эминема возглавил чарт в США и сдвинул Тейлор Свифт с первого места

Двенадцатый альбом рэпера Эминема The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) возглавил американский чарт. Это уже 11-й раз, когда работа хип-хоп-исполнителя берет первое место в Billboard 200.
Тем самым Эминем прервал серию певицы Тейлор Свифт. Альбом исполнительницы The Tortured Poets Department находился на вершине чарта уже 12 недель подряд.
На данный момент продано около 290 тысяч копий пластинки, сообщает HITS Daily Double.
Каким получился The Death of Slim Shady (Coup De Grâce), мы написали в отдельном материале.