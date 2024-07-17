В Екатеринбурге увеличат число школ, где мигрантов будут учить русскому

Ранее глава Уральской гильдии преподавателей русского как иностранного Алексей Боталов полагал, что число детей мигрантов, не владеющих русским языком, в ближайшие годы расти не будет. Между тем, в Минобрнауки заявляли о резком росте числа мигрантов, не сдавших экзамен по русскому.