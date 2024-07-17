«Объём воды большой»: мэрия прокомментировала нехватку ливнёвок в Омске

«Объём воды был очень большой, поэтому ливневые канализации не справлялись с таким объёмом. Вопрос водоотведения в городе стоит довольно остро. Необходимо строительство новых веток ливневой канализации и серьёзная реконструкция имеющихся на многих участках дорог. Этот вопрос требует огромных затрат и решается постепенно», — говорится в сообщении мэрии.