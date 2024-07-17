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«Объём воды большой»: мэрия прокомментировала нехватку ливнёвок в Омске

В городской администрации признали, что ливневые канализации не справлялись с таким объёмом воды, который обрушился на город сегодня.

Источник: Om1.ru

Омская мэрия дала ответ на многочисленные вопросы горожан об отсутствии ливнёвок. В городской администрации признали, что проблема имеет место. Особенно она проявилась во время сегодняшнего ливня.

«Объём воды был очень большой, поэтому ливневые канализации не справлялись с таким объёмом. Вопрос водоотведения в городе стоит довольно остро. Необходимо строительство новых веток ливневой канализации и серьёзная реконструкция имеющихся на многих участках дорог. Этот вопрос требует огромных затрат и решается постепенно», — говорится в сообщении мэрии.

В случае подтопления людям посоветовали обращаться в диспетчерскую Управления дорожного хозяйства и благоустройства по телефону 55−16−92, в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 78−78−78, а также в управляющие компании.

ЖКХ