Креативный хаб открыли в Астане

На третьем заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что данная сфера станет одной из важнейших точек экономического прогресса страны.
Участие в торжественном открытии приняли министр культуры и информации РК Аида Балаева, депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин и аким Астаны Женис Касымбек.
Гости познакомились с мастерами декоративно-прикладного искусства, отметив, что сохранение традиционного казахского орнамента имеет огромное значение для сохранения казахской идентичности.
Трёхэтажное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров станет площадкой для нетворкинга и создания проектов креативных индустрий.
Хаб разделён на несколько тематических зон: книжный магазин и читальный зал продукции отечественных издательств, этно-музей, ремесленнические мастерские, площадка для современных арт-перформансов, музыкальных и литературных вечеров, а также галерея современного искусства и проект Smart nomad games.
Подобные хабы планируют открыть во всех регионах Казахстана. Они будут способствовать созданию и коммерциализации творческих проектов, а также включению в креативный рынок сотен специалистов.