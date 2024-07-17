Креативный хаб открыли в Астане

Хаб разделён на несколько тематических зон: книжный магазин и читальный зал продукции отечественных издательств, этно-музей, ремесленнические мастерские, площадка для современных арт-перформансов, музыкальных и литературных вечеров, а также галерея современного искусства и проект Smart nomad games.