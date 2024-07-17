Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Air Astana намерена достичь нулевых выбросов к 2050 году

Air Astana активно участвует в развитии SAF в Казахстане, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

Air Astana совместно с «КазМунайГаз» софинансировала предварительное технико-экономическое обоснование производства и использования устойчивого авиационного топлива (Sustainable aviation fuel, SAF) в Казахстане. Проект инициирован Европейским банком реконструкции и развития и поддержан Авиационной администрацией Казахстана. Исследование проведено ICF, глобальным консультантом и поставщиком технологических услуг.

В комплексном исследовании рассмотрены стратегии декарбонизации, проанализирована глобальная ситуация с SAF, а также изучены динамика спроса и предложения, и доступность сырья. Также оценены технологии производства SAF на предмет пригодности для местного рынка и разработаны практические рекомендации по дальнейшему развитию рынка SAF в Казахстане.

Air Astana стремится стать самой экологически устойчивой авиакомпанией в СНГ и Центральной Азии и намерена достичь нулевых выбросов к 2050 году. Кроме того, Air Astana поддерживает резолюцию Ассоциации авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона, установившую цель достичь 5% смешивания SAF к 2030 году.