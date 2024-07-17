Air Astana намерена достичь нулевых выбросов к 2050 году

В комплексном исследовании рассмотрены стратегии декарбонизации, проанализирована глобальная ситуация с SAF, а также изучены динамика спроса и предложения, и доступность сырья. Также оценены технологии производства SAF на предмет пригодности для местного рынка и разработаны практические рекомендации по дальнейшему развитию рынка SAF в Казахстане.