Air Astana намерена достичь нулевых выбросов к 2050 году

Air Astana совместно с «КазМунайГаз» софинансировала предварительное технико-экономическое обоснование производства и использования устойчивого авиационного топлива (Sustainable aviation fuel, SAF) в Казахстане. Проект инициирован Европейским банком реконструкции и развития и поддержан Авиационной администрацией Казахстана. Исследование проведено ICF, глобальным консультантом и поставщиком технологических услуг.
В комплексном исследовании рассмотрены стратегии декарбонизации, проанализирована глобальная ситуация с SAF, а также изучены динамика спроса и предложения, и доступность сырья. Также оценены технологии производства SAF на предмет пригодности для местного рынка и разработаны практические рекомендации по дальнейшему развитию рынка SAF в Казахстане.
Air Astana стремится стать самой экологически устойчивой авиакомпанией в СНГ и Центральной Азии и намерена достичь нулевых выбросов к 2050 году. Кроме того, Air Astana поддерживает резолюцию Ассоциации авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона, установившую цель достичь 5% смешивания SAF к 2030 году.