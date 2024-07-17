Железнодорожный вокзал в Кишиневе превратился в ночлежку: десяткам пассажиров пришлось ночевать на перроне в ожидании поезда

Это видео прислала наша читательница, сопроводив его кратким комментарием: «Это железнодорожный вокзал в Кишиневе. И так весь перрон… Первый раз вижу, что люди на перроне спят, причем так много! И столько мусора после себя оставили».
— Это поезд для туристов идет по Молдове, на Маркулешты, — пояснили нам в администрации железнодорожного вокзала. — Поезд отходит сегодня в 12.20. Видимо, люди заранее приехали, чтобы не опоздать на поезд…
Но создается такое ощущение, что наш знаменитый железнодорожный вокзал потихоньку превращается в ночлежку…