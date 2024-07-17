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Железнодорожный вокзал в Кишиневе превратился в ночлежку: десяткам пассажиров пришлось ночевать на перроне в ожидании поезда

Это был поезда на Маркулешты, который по расписанию отходит в среду, 17 июля, в 12.20.

Источник: Комсомольская правда

Это видео прислала наша читательница, сопроводив его кратким комментарием: «Это железнодорожный вокзал в Кишиневе. И так весь перрон… Первый раз вижу, что люди на перроне спят, причем так много! И столько мусора после себя оставили».

— Это поезд для туристов идет по Молдове, на Маркулешты, — пояснили нам в администрации железнодорожного вокзала. — Поезд отходит сегодня в 12.20. Видимо, люди заранее приехали, чтобы не опоздать на поезд…

Но создается такое ощущение, что наш знаменитый железнодорожный вокзал потихоньку превращается в ночлежку…