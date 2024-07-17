Депутат Немкин назвал фейки одной из причин опасности анонимности в интернете

Поэтому деанонимизация в интернете важна для общего блага всех, кто использует интернет для честных и порядочных целей — общения, развлечения и получения новых знаний. Первые подвижки в этом направлении уже есть. Так, в Государственной Думе РФ уже обсуждается инициатива, суть которой в том, чтобы обязать публичные каналы с аудиторией свыше 1000 человек в сутки передавать данные о себе в Роскомнадзор. Это отличная инициатива, которая направлена на то, чтобы обеспечить безопасность пользователей в интернете.