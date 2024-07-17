Блогер из Тувы извинился за купание в аквариуме красноярского магазина

Скандальный пранкер из Тувы публично извинился за инцидент с аквариумом в красноярском магазине. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Шолбан Кара-оол, заместитель председателя Государственной Думы и экс-глава республики.
— Молодец, признал свою ошибку. Он прислушался к критическим замечаниям многочисленных подписчиков, всех своих земляков. Айдем понял, что нужно дорожить именем и честью своей семьи и своего рода, ибо по твоим поступкам и делам будут судить не только о тебе, но и о твоем народе, — сказал политик.
Об инциденте стало известно 15 июля. Молодой человек пришел в продуктовый гипермаркет «О’кей», который находится в ТРЦ «Планета», и забрался в аквариум с живой рыбой. Как был — в белой футболке и шортах. Блогер несколько раз вставал-садился, выплескивая воду на пол. В это время его друг снимал происходящее на видео.
Свой поступок пранкер объяснил тем, что ему стало жарко.
После произошедшего магазину пришлось изъять всю рыбу из продажи. Предварительная сумма ущерба — 9 973 рублей.