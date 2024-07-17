Блогер из Тувы извинился за купание в аквариуме красноярского магазина

— Молодец, признал свою ошибку. Он прислушался к критическим замечаниям многочисленных подписчиков, всех своих земляков. Айдем понял, что нужно дорожить именем и честью своей семьи и своего рода, ибо по твоим поступкам и делам будут судить не только о тебе, но и о твоем народе, — сказал политик.